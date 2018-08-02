У всіх торгових точках був один постачальник небезпечної продукції

У Києві кількість отруєних шаурмою зросла до 83 людей. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві.

Також у держслужбі зазначають, що у всіх торгових точках був один постачальник небезпечної продукції.

"Відповідні матеріали передані в правоохоронні органи. За фактом вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України, порушено кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві отруїлись шаурмою 70 людей.

Відзначимо, що начальник київської Держпродспоживслужби Олег Рубан повідомив, що лабораторні дослідження вказують на наявність сальмонели у шаурмі, якою у столиці отруїлися десятки людей. Внаслідок отруєння були госпіталізовані люди у середньому та важкому стані.

Він зазначив, що такий продукт, як шаурма, при зберіганні за умов нинішньої температури, вже за годину може "перетворитися на отруту".