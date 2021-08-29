В Киеве Кличко открыл мемориал памяти погибшим воинам

Мэр Киева Виталий Кличко возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне у Михайловского собора и принял участие в церемонии открытия Мемориала памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС, который возвели на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевсовета.

Он отметил, что мемориал возведен в честь киевлян, которые погибли за свободу Украины, за ее европейское будущее.

"На этом месте, год назад, мы заложили капсулу строительства нового мемориала в столице. Мемориала памяти киевлянам, нашим героям, которые отдали жизнь за независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны. Сегодня, 29 августа - трагическая дата в новейшей истории Украины. В этот день, семь лет назад, части вооруженных сил России, вторгшихся в Украину, обстреляли коридор, по которому выходили украинские бойцы из Иловайска. Иловайский котел стал адом и символом коварства агрессора. А также - символом героизма украинских защитников. Сегодня мы вспоминаем наших героев и чтим их память и их подвиг", - отметил Кличко.

Он также напомнил, что в целом почти 32 тыс. киевлян прошли через войну на востоке Украины. А 400 наших защитников, к сожалению, погибли. И предложил почтить их память минутой молчания.

"Уважая память тех, кто погиб, мы должны помнить и заботиться о живых. Город, как может, поддерживает семьи павших героев, выделяет материальную помощь, за счет бюджета столицы обеспечивает оздоровление детей. Помогаем также ветеранам, которые получили тяжелые ранения. Я инициировал отдельное решение - об обеспечении участников российско-украинской войны, потерявших конечности во время боевых действий, новыми, специально оборудованными автомобилями. Речь идет о девяти ветеранах. Соответствующий проект решения Киевский городской совет рассмотрит на одном из ближайших заседаний", - сказал Кличко.

Также он отметил, что кроме материальных вещей, нашим воинам и их семьям важна моральная поддержка, наша благодарность и наша память.

"В прошлом году мы взяли обязательство построить Мемориал памяти погибшим киевлянам-защитникам. Потому что это наш общий долг - отдать дань и увековечить память о наших павших героях - тех, кто положил жизнь за свободу и независимость Украины. Сегодня мы выполняем свое обязательство. Перед павшими и перед живыми... И низко кланяемся всем украинским защитникам. Слава Украине", - отметил Кличко.

В церемонии открытия мемориала приняли участие матери и жены погибших героев-киевлян, ветераны русско-украинской войны, представители городской власти.

Композиция мемориала создана из гранита и металла. Основная площадка вымощена гранитными плитами, дорожки выложены тротуарной плиткой. Также обустроили освещение, полив, обновили под объектом коммуникации, провели благоустройство территории возле мемориала.

Напомним, что в августе 2018 года, сотрудники КСУ "Киевский городской центр помощи участникам АТО" внесли предложение установить памятный комплекс Героям киевлянам, погибшим за территориальную целостность и независимость Украины.

В сентябре 2018 года создали рабочую группу, по результатам работы которой определили местоположение Мемориального комплекса.

В начале 2019 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА объявил открытый Всеукраинский архитектурный конкурс на определение лучшего эскизного проекта мемориального комплекса. Победил в конкурсе проект архитекторкы Натальи Абаньковой.

29 августа 2020 в День памяти защитников Украины лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко вместе с семьями погибших героев-киевлян и ветеранами принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства Мемориального комплекса.