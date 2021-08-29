У Києві Кличко відкрив меморіал пам’яті загиблим воїнам

Мер Києва Віталій Кличко поклав квіти до Стіни пам‘яті полеглих захисників України у російсько-українській війні біля Михайлівського собору та взяв участь у церемонії відкриття Меморіалу пам’яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС, що звели на розі вулиці Грушевського та Петрівської алеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київради.

Він наголосив, що меморіал зведений на честь киян, які загинули за свободу України, за її європейське майбутнє.

"На цьому місці, рік тому, ми заклали капсулу будівництва нового меморіалу у столиці. Меморіалу пам’яті киянам, нашим героям, які поклали життя за незалежність і територіальну цілісність України на сході держави. Сьогодні, 29 серпня - трагічна дата в новітній історії України. У цей день, сім років тому, частини збройних сил Росії, які вторглися до України, обстріляли коридор, яким виходили українські бійці з Іловайську. Іловайський котел став пеклом і символом підступності агресора. А також - символом героїзму українських захисників. Сьогодні ми згадуємо наших героїв і вшановуємо їх пам’ять та їх подвиг", - зазначив Кличко.

Мер Києва також нагадав, що загалом майже 32 тисячі киян пройшли через війну на сході України. А 400 наших захисників, на жаль, загинули. І запропонував вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання.

"Шануючи пам’ять тих, хто загинув, ми повинні пам’ятати та піклуватися про живих. Місто, як може, підтримує родини полеглих героїв, виділяє матеріальну допомогу, за кошти бюджету столиці забезпечує оздоровлення дітей. Допомагаємо також ветеранам, які отримали тяжкі поранення. Я ініціював окреме рішення - про забезпечення учасників російсько-української війни, які втратили кінцівки під час бойових дій, новими, спеціально обладнаними автомобілями. Йдеться про дев‘ять ветеранів. Відповідний проєкт рішення Київська міська рада розгляне на одному з найближчих засідань", - сказав Кличко.

Також він зазначив, що крім матеріальних речей, нашим воїнам і їхнім родинам важлива моральна підтримка, наша вдячність і наша пам’ять.

"Торік ми взяли зобов’язання спорудити Меморіал пам’яті загиблим киянам-захисникам. Бо це наш спільний обов’язок - віддати шану і увіковічнити пам’ять про наших полеглих героїв - тих, хто поклав життя за свободу і незалежність України. Сьогодні ми виконуємо своє зобов’язання. Перед полеглими і перед живими… Та низько вклоняємося всім українським захисникам. Слава Україні", - наголосив Кличко.

У церемонії відкриття меморіалу взяли участь матері та дружини полеглих героїв-киян, ветерани російсько-української війни, представники міської влади.

Композиція меморіалу створена із граніту та металу. Основний майданчик вимощений гранітними плитами, доріжки викладені тротуарною плиткою. Також облаштували освітлення, полив, оновили під об’єктом комунікації, здійснили благоустрій території біля меморіалу.

Нагадаємо, що у серпні 2018 року, співробітники КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО" внесли пропозицію встановити пам’ятний комплекс Героям-киянам, які загинули за територіальну цілісність та незалежність України.

У вересні 2018 року створили робочу групу, за результатами роботи якої визначили місце розташування Меморіального комплексу.

На початку 2019 року Департамент містобудування та архітектури КМДА оголосив відкритий Всеукраїнський архітектурний конкурс на визначення найкращого ескізного проекту Меморіального комплексу. Переміг у конкурсі проєкт архітекторки Наталії Абанькової.

29 серпня 2020 року в День пам’яті захисників України лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко разом з родинами загиблих героїв-киян та ветеранами взяв участь у церемонії закладання капсули на місці спорудження Меморіального комплексу.