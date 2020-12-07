В Киеве на карантин закрыли пять школ и десять детсадов из-за COVID-19

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Киеве на карантин закрыли пять школ и десять детских садов из-за ситуации с COVID-19. Всего больных коронавирус школьников в столице почти 1500 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении 1190 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирус школьников в Киеве - почти 1500. Также болеют более 1100 педагогов", - сказал глава столицы.

По его словам, из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 215 групп в 155-ти садах, а десять садов - полностью закрыты. Наполненность детей в столичных детсадах сегодня - более 46%.

Напомним, по состоянию на 23 ноября из-за коронавируса в столице на карантин были закрыты восемь школ и четыре детсада.

На дистанционном обучении в целом находились 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве было 1166, а педагогов - более 790.

Как писало РБК-Украина, в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.