ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве на карантин закрыли пять школ и десять детсадов из-за COVID-19

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 13:00
В Киеве на карантин закрыли пять школ и десять детсадов из-за COVID-19
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве на карантин закрыли пять школ и десять детских садов из-за ситуации с COVID-19. Всего больных коронавирус школьников в столице почти 1500 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении 1190 классов в 289-ти школах. Всего больных коронавирус школьников в Киеве - почти 1500. Также болеют более 1100 педагогов", - сказал глава столицы.

По его словам, из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 215 групп в 155-ти садах, а десять садов - полностью закрыты. Наполненность детей в столичных детсадах сегодня - более 46%.

Напомним, по состоянию на 23 ноября из-за коронавируса в столице на карантин были закрыты восемь школ и четыре детсада.

На дистанционном обучении в целом находились 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве было 1166, а педагогов - более 790.

Как писало РБК-Украина, в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Виталий Кличкошколадетский садКарантинКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь