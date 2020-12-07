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У Києві на карантин закрили п'ять шкіл і десять дитсадків через COVID-19

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 13:00
У Києві на карантин закрили п'ять шкіл і десять дитсадків через COVID-19
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Києві на карантин закрили п'ять шкіл і десять дитячих садків через ситуацію з COVID-19. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці майже 1500 осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ході онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті зачинені на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні 1190 класів у 289-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві - майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів", - сказав очільник столиці.

За його словами, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 215 груп у 155-ти садках, а десять садочків - повністю зачинені. Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні - понад 46%.

Нагадаємо, станом на 23 листопада через коронавірус у столиці на карантин було закрито вісім шкіл і чотири дитсадки.

На дистанційному навчанні в цілому перебували 1 016 класів у 272 школах. Всього хворих коронавірусом школярів у Києві було 1166, а педагогів - понад 790.

Як писало РБК-Україна, в Україні виявили 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу найбільше заражень зафіксували в Києві, Дніпропетровській і Одеській областях.

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Новини України Суспільство Віталий Кличкошколадетский садКарантинКоронавірус

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