В Киеве на карантин ушел факультет университета Драгоманова

Фото: университет имени Драгоманова (npu.edu.ua)

В Национальном педагогическом университете имени Драгоманова в Киеве произошла вспышка коронавируса. В связи с этим на карантин отправили факультет информатики.

Об этом говорится в решении руководства факультета, которое оказалось в распоряжении РБК-Украина.

На основании решения Ученого совета факультета информатики с 12 до 21 октября учебный процесс будет организовываться в дистанционном режиме. Занятия на факультете будут проводиться согласно действующему расписанию.

Сколько именно студентов заразились коронавирусом, не известно.

Напомним, 8 октября на карантин ушел Киевский национальный университет имени Шевченко. Студенты будут обучаться в дистанционном режиме до 23 октября.

Ранее вспышка коронавируса произошла во Львовском лицее международных отношений имени Стуса. Болезнь обнаружили у учителей и учеников учебного заведения.

Также РБК-Украина писало, что из-за коронавируса дистанционно обучаются более 500 классов у более 170 киевских школах. Коронавирусом в Киеве болеют свыше 450 школьников.

Кроме того, сегодня Госкомиссия ТЭБ и ЧС вернула Киев в "оранжевую зону" карантина. Карантин в столице усилят с 12 октября.