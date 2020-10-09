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В Киеве на самоизоляции находятся более 500 школьных классов

Киев, Пятница 09 октября 2020 12:23
В Киеве на самоизоляции находятся более 500 школьных классов
Фото: школьный класс (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве на самоизоляцию из-за коронавируса переведены 501 класс в 173 школах. Всего в столице полностью закрыты на карантин пять школ.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, коронавирусом в Киеве болеют 454 школьника и 349 учителей.

"Увеличилось количество классов, которые отправились на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в общем 501 класс в 173 школах", - сказал Кличко.

Он добавил, что также временно закрыты 62 группы в 53 детских садах. 2 детсада полностью закрыты на карантин.

Ранее РБК-Украина писало, что в столице на карантин закрыли Киевский национальный университет имени Шевченко. Карантин продлится до 23 октября.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве впервые с начала пандемии зафиксировали более 500 новых случаев коронавируса - заболели 567 человек.

Также сообщалось, что Киев может оказаться в "оранжевой" зоне карантина со следующего понедельника. Сейчас столица находится в "желтой" зоне.

Кроме этого отмечалось, что в Киеве и еще пяти областях больничные койки заполнены более чем на 70%.

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