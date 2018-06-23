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Декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев, - Супрун

НовостиОбщество    23.06.2018 - 14:24
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Супрун напомнила, что с 1 июля медучреждения, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья, начнут получать финансирование

Декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев. Об этом в Facebook сообщила и.о. министр здравоохранения Уляна Супрун.

"Декларации с врачами подписали свыше 9,7 млн пациентов", - написала она.

Супрун напомнила, что с 1 июля медучреждения, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья, начнут получать финансирование.

"Деньги за пациентом” пойдут в 149 учреждений-чемпионов, которые вошли в первую волну изменений и заключили договора с Национальной службой здоровья + в 12 частных учреждений, которые также заключили договора на этой неделе", - написала она.

По словам Супрун, важно, чтобы до конца года все учреждения первичной помощи подписали договоры с НСЗУ и перешли на новую модель финансирования до 2019 года.

Местные же власти, по словам Супрун, должны автономизировать все медучреждения до конца года, поскольку закон об автономизации №2002-8 предусматривает особый упрощенный режим для этого процесса только до конца года.

 

Новая система финансирования для первых медучреждений начнется со следующего месяца. “Деньги за пациентом” пойдут в 149...

Опубликовано Ульяна Супрун Суббота, 23 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 6 июня 2018 года в 22 областях Украины 149 медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, начинают работу с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Минздрав призывает медиков сообщать в полицию о вымогательстве денег он имени министерства Медицинскую помощь будут оказывать независимо от декларации, - Минздрав
Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, Уляна Супрун  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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