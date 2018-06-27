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У Києві до кампанії "Лікар для кожної сім’ї" приєдналися 95% лікарів

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 20:48
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Однак стовідсоткового охоплення киян поки що нема

До національної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" приєдналися 95% терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів Києва. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Вона зазначила, що стовідсоткового охоплення киян поки що нема.

"Наразі свого лікаря обрали понад 670 тисяч мешканців столиці. Це близько 23% від усього населення м. Києва. Найактивнішими у цьому сенсі на сьогодні є мешканці Дніпровського та Дарницького районів. Там декларації підписала майже третина населення. Значно повільніше справа йде у Печерському та Солом’янському районах", -  повідомила Гінзбург.

За її словами, підписавши декларацію, згідно наказу МОЗ від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги", громадянин матиме право на безкоштовне отримання низки медичних послуг, що надаватимуться на первинній ланці.

Серед таких послуг: динамічне спостереження за станом здоров’я дорослих та дітей; проведення діагностики та лікування; надання невідкладної медичної допомоги; направлення пацієнтів для надання їм вторинної або третинної медичної допомоги; вакцинація відповідно до календаря профілактичних щеплень; спостереження за неускладненою вагітністю; ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності тощо.

Нагадаємо, 23 червня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що декларації з лікарями підписали понад 9,7 млн українців.

Комітети Ради заслухають звіт МОЗ про хід медичної реформи Медичну допомогу надаватимуть незалежно від декларації, - МОЗ
Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, Лікар для кожної родини  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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