В Киеве в кафе произошла драка: есть пострадавший
В Оболонском районе столицы женщина избила мужчину в кафе. В результате инцидента мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.
В полиции рассказали, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу.
"28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители задержали 39-летнюю уроженку Полтавской области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в Киеве подростки избили и задули газом пожилого мужчину.