У Києві в кафе сталася бійка: є потерпілий

В Оболонському районі столиці жінка побила чоловіка в кафе. В результаті інциденту чоловіка з травмами госпіталізували в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці .

У поліції розповіли, що в кафе між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в ході якого жінка кілька разів вдарила одного з чоловіків по голові і по тулубу.

"28-річний місцевий житель впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки і нирки", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали 39-річну уродженку Полтавської області в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.