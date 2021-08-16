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У Києві в кафе сталася бійка: є потерпілий

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 17:04
У Києві в кафе сталася бійка: є потерпілий Фото: правоохоронці затримали жінку за побиття чоловіка (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Оболонському районі столиці жінка побила чоловіка в кафе. В результаті інциденту чоловіка з травмами госпіталізували в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

У поліції розповіли, що в кафе між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в ході якого жінка кілька разів вдарила одного з чоловіків по голові і по тулубу.

"28-річний місцевий житель впав і втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки і нирки", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали 39-річну уродженку Полтавської області в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Києві підлітки побили і задули газом літнього чоловіка.

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