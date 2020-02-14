В Киеве изменится маршрут троллейбусов и автобусов на выходные

Завтра, 15 февраля, в Киеве изменят работу автобусы № 6, 9, 61 и троллейбусы № 34, 37А; 16 февраля - автобус № 31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КП "Киевпастранс".

Отмечается, в эти дни запланированы продовольственные ярмарки на ул. Лисковская, ул. Марины Цветаевой, ул. Иорданской, ул. Булгакова и ул. Татарской.

С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) маршруты будут курсировать:

- троллейбус № 34: вул. Северная - ул. Степана Бандеры (конечная троллейбусов № 44);

- троллейбус № 37А: ст. м. "Лесная" - ул. Милославская (по маршруту № 37);

- автобус № 6: пл. Дарницкая - ул. Милославская (без заезда на ул. Лісківську и ул. Радунську);

- автобус № 9: ст. м. "Лукьяновская" - ул. Симиренко (без заезда на ул. Булгакова);

- автобус № 61: зал. пл. "Троещина" - ул. Радунская (без заезда на ул. Лісківську);

- автобус № 31: ст. м. "Политехнический институт" - ул. Отто Шмидта.

Напомним, РБК-Украина писало, что планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Розвязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.