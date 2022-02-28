В Киеве снова изменили время комендантского часа

В Киеве решили изменить время комендантского часа, которое действует в период военного положения . С сегодняшнего дня комендантский час в столице продлится с 20:00 до 07:00 .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

Во время действия комендантского часа передвигаться по Киеву могут исключительно те, кто имеет спецпропуска нового образца военного коменданта. Пропуска, выданные до этого, утратили силу.

"Подчеркиваем: пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час - строго запрещено", - заявили в КГГА.

Гражданских, которые во время действия комендантского часа будут находиться на улице без пропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп российских оккупантов. Поэтому киевлян просят не выходить из дома.

"Во время комендантского часа выйти из дома можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие", - добавили в КГГА.