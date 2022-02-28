В Киеве снова изменили время комендантского часа
В Киеве решили изменить время комендантского часа, которое действует в период военного положения. С сегодняшнего дня комендантский час в столице продлится с 20:00 до 07:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Во время действия комендантского часа передвигаться по Киеву могут исключительно те, кто имеет спецпропуска нового образца военного коменданта. Пропуска, выданные до этого, утратили силу.
"Подчеркиваем: пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час - строго запрещено", - заявили в КГГА.
Гражданских, которые во время действия комендантского часа будут находиться на улице без пропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп российских оккупантов. Поэтому киевлян просят не выходить из дома.
"Во время комендантского часа выйти из дома можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие", - добавили в КГГА.
Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко рассказывал об обороне Киева.