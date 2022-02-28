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У Києві знову змінили час комендантської години

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Київ, Понеділок 28 лютого 2022 15:27
У Києві знову змінили час комендантської години Фото: час комендантської години у Києві знову змінили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві вирішили змінити час комендантської години, яка діє у період воєнного стану. Відсьогодні комендантська година у столиці триватиме з 20:00 до 07:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Під час дії комендантської години пересуватися Києвом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта. Перепустки, видані до цього, втратили чинність.

"Наголошуємо: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину - суворо заборонено", - заявили в КМДА.

Цивільних, які під час дії комендантської години будуть перебувати на вулиці без перепустки, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп російських окупантів. Тому киян просять не виходити з дому.

"Під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття", - додали в КМДА.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко розповідав про оборону Києва.

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