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В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за триатлона: схемы объезда

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Киев, Воскресенье 25 июля 2021 11:49
В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за триатлона: схемы объезда Фото: в Киеве ограничили движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня проходит спортивное мероприятие "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021". Из-за этого изменены маршруты автобусов № 62, № 114, № 115.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпастранса".

До 15:30 движение автобусов будет организовано:

  • № 62 от Ботанического сада к Европейской площади;
  • № 114 от улицы Милославской к станции метро "Почайна" и от железнодорожного вокзала "Центральный" к Европейской площади;
  • № 115 от железнодорожной станции "Дарница" к станции метро "Лыбедская".

В КГГА ранее предупреждали, что 25 июля также будет перекрыто движение:

  • по улице Трухановской - с 7.00 до 15.30;
  • Петра Сагайдачного - с 07.00 до 15.30;
  • Боричевым спуском - с 07.00 до 15.30;
  • Владимирским спуском (в направлении Почтовой площади) - с 07.00 до 15.30;
  • по улице Набережно - Крещатицкой (в направлении Гаванского моста) - с 07.00 до 13.30;
  • По Гаванскому мосту (в направлении Северного моста) - с 07.00 до 13.30.
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