В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за триатлона: схемы объезда
Фото: в Киеве ограничили движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве сегодня проходит спортивное мероприятие "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021". Из-за этого изменены маршруты автобусов № 62, № 114, № 115.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпастранса".
До 15:30 движение автобусов будет организовано:
- № 62 от Ботанического сада к Европейской площади;
- № 114 от улицы Милославской к станции метро "Почайна" и от железнодорожного вокзала "Центральный" к Европейской площади;
- № 115 от железнодорожной станции "Дарница" к станции метро "Лыбедская".
В КГГА ранее предупреждали, что 25 июля также будет перекрыто движение:
- по улице Трухановской - с 7.00 до 15.30;
- Петра Сагайдачного - с 07.00 до 15.30;
- Боричевым спуском - с 07.00 до 15.30;
- Владимирским спуском (в направлении Почтовой площади) - с 07.00 до 15.30;
- по улице Набережно - Крещатицкой (в направлении Гаванского моста) - с 07.00 до 13.30;
- По Гаванскому мосту (в направлении Северного моста) - с 07.00 до 13.30.