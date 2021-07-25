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У Києві змінили маршрути громадського транспорту через триатлон: схеми об'їзду

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Київ, Неділя 25 липня 2021 11:49
У Києві змінили маршрути громадського транспорту через триатлон: схеми об'їзду Фото: в Києві обмежили рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сьогодні проходить спортивний захід "70.3 Триатлон Кубок Києва 2021". Через це змінено маршрути автобусів № 62, № 114, № 115.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".

До 15:30 рух автобусів буде організовано:

  • № 62 від Ботанічного саду до Європейської площі;
  • № 114 від вулиці Милославської до станції метро "Почайна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до Європейської площі;
  • № 115 від залізничної станції "Дарниця" до станції метро "Либідська".

В КМДА раніше попереджали, що 25 липня також буде перекрито рух:

  • вулицею Труханівською - із 7.00 до 15.30;
  • Петра Сагайдачного - із 07.00 до 15.30;
  • Боричевим узвозом - із 07.00 до 15.30;
  • Володимирським узвозом (у напрямку Поштової площі) - із 07.00 до 15.30;
  • вулицею Набережно-Хрещатицькою (у напрямку Гаванського мосту) - із 07.00 до 13.30;
  • Гаванським мостом (у напрямку Північного мосту) - із 07.00 до 13.30.
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