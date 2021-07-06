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В Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в совершении тяжкого преступления

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве мужчина подозреваемый в совершении тяжкого преступлении, сбежал из-под стражи. Полиция объявила о розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Зовут сбежавшего Евгений Владимирович Замятин. Он 1986 года рождения. Мужчина сбежал из-под стражи 6 июля.

Он подозревается в совершении тяжкого преступления. В отношении его возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

На вид подозреваемому 35 лет. Его рост - 170-175 см, он среднего телосложения. Был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки.

Сейчас на поиски преступника ориентирован личный состав столичной полиции.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвонить в полицию по телефонам:

  • 097-893-84-14;
  • 063-431-73-74;
  • либо по специальной линии "102".

Фото: мужчина, которого разыскивает полиция Киева (kyiv.npu.gov.ua)

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полицияпобегпреступник