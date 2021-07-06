RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві з-під варти втік підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві чоловік підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину, втік з-під варти. Поліція оголосила про розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Звуть втік Євген Володимирович Замятін. Він 1986 року народження. Чоловік втік з-під варти 6 липня.

Він підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Відносно його порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України.

На вигляд підозрюваному 35 років. Його зріст - 170-175 см, він середньої статури. Був одягнений в сіру теніску, сині джинси і темні кросівки.

Зараз на пошуки злочинця орієнтований особовий склад столичної поліції.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, зателефонувати в поліцію за телефонами:

  • 097-893-84-14;
  • 063-431-73-74;
  • або по спеціальній лінії "102".

Фото: чоловік, якого розшукує поліція Києва (kyiv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияпобегпреступник