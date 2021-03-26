В Киеве не исключают рост цен на проезд в маршрутках: названо условие

Городская власть Киева не исключает возможность роста стоимости проезда в частных маршрутках. Но для этого необходимо подать обоснование, которое не вызовет вопросы у контролирующих органов.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается намерения перевозчиков поднять тариф на перевозки, то напомню, что городская власть последние шесть лет не регулирует установление тарифов в частных маршрутках. Частные перевозчики готовят обоснование и предупреждают за 7 дней Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и пассажиров", - заявил Кличко.

По его словам, обоснованность тарифов проверяют контролирующие органы, в том числе и Антимонопольный комитет Украины. При этом мэр назвал манипуляциями просьбу Ассоциации перевозчиков "официально запретить им работать, чтобы не нести убытки во время локдауна".

"Маршрутки - это транспорт частных перевозчиков, и они должны решить работать им или нет… Но шантажировать людей - неприемлемо", - добавил Кличко.