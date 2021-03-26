У Києві не виключають зростання цін на проїзд у маршрутках: названо умову

Міська влада Києва не виключає можливість зростання вартості проїзду у приватних маршрутках. Але для цього необхідно подати обґрунтування, яке не викличе питання в контролюючих органів.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Що стосується наміру перевізників підняти тариф на перевезення, то нагадаю, що міська влада останні шість років не регулює встановлення тарифів у приватних маршрутках. Приватні перевізники готують обґрунтування і попереджають за 7 днів Департамент транспортної інфраструктури КМДА і пасажирів", - заявив Кличко.
За його словами, обґрунтованість тарифів перевіряють контролюючі органи, в тому числі і Антимонопольний комітет України. При цьому мер назвав маніпуляціями прохання Асоціації перевізників "офіційно заборонити їм працювати, щоб не нести збитки під час локдауну".
"Маршрутки - це транспорт приватних перевізників, і вони повинні вирішити працювати їм чи ні... Але шантажувати людей - неприйнятно", - додав Кличко.
Нагадаємо, раніше перевізники заявляли, що у зв'язку з обмеженнями кількості пасажирів у салоні під час локдауну проїзд на 40% напрямів в Києві подорожчає до 10 гривень. На сьогодні стандартна вартість проїзду в столичних маршрутках становить 8 гривень.
Перевізники погрожували зростанням тарифів, коли діяло обмеження щодо перевезення у кількості не більше 50% від кількості місць для сидіння. З сьогоднішнього дня правила змінили, і тепер можна перевозити не більше 50% від загальної місткості.