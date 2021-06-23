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У Києві шукають вибухівку на Центральному та Південному вокзалах

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Київ, Середа 23 червня 2021 15:48
У Києві шукають вибухівку на Центральному та Південному вокзалах Фото: у Києві замінували вокзал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Невідомий повідомив про замінування Центрального та Південного вокзалів у Києві. Робота вокзалів обмежена.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування.

Зазначимо, минулого тижня також повідомляли про "мінування" Центрального вокзалу. Інформація тоді не підтвердилась.

Нагадаємо, 17 червня невідомий повідомив про "замінування" чотирьох станцій метро та літака в "Борисполі".

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мінування вокзал
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