В Киеве иностранец переправлял соотечественников в ЕС

В Киеве иностранец, уродженць Народной Республики Бангладеш, переправлял соотечественников через Украину в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По информации правоохранителей, вместе с иностранцем, уроженцем Народной Республики Бангладеш, задержали еще четырех выходцев из этого государства. Часть из них находилась в Украине незаконно. Мероприятия проходили с привлечением пограничников в рамках операции "Мигрант".

"В результате проверки правоохранители обнаружили на территории Соломенского района столицы группу из пяти граждан Народной Республики Бангладеш. Двое иностранцев имеют законные основания для пребывания на территории Украины.

Вместе с тем выяснилось, что трое их соотечественников находятся в Украине без соответствующих документов", - говорится в сообщении.

Также было установлено, один из иностранцев уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории Украины. Однако мужчина не выполнил решение о возвращении в страну происхождения. Кроме того, оперативники установили, что данный гражданин обоснованно подозревается в организации незаконной переправки своих соотечественников через государственную границу Украины в страны Евросоюза.

В настоящее время полиция проводит совместные мероприятия с Государственной пограничной службой для установления других соучастников, причастных к организации канала нелегальной миграции.

Напомним, крымские правоохранители и пограничники разоблачили "схему" вербовки граждан Украины для незаконной перевозки мигрантов в страны ЕС. организованная группа действовала на территории Херсонской и Николаевской областей. По предварительной информации, вербовщики подбирали украинцев с существенными финансовыми проблемами.

Как сообщает РБК-Украина, что вчера в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.