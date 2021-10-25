В Киеве хотят запретить несовершеннолетним посещать ТРЦ без взрослых

Так, в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС были утверждены ограничения, которые начнут действовать в Киеве после того, как столицу переведут в "красную" зону.

В частности, правила касаются работы ТРЦ - их смогут посещать не все.

"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят...посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат", - говорится в сообщении.

Отметим, в КГГА ожидают, что столица перейдет в "красную" зону в ближайшие дни. Решение принимает госкомиссия ТЭБ и ЧС.