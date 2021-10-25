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У Києві хочуть заборонити неповнолітнім відвідувати ТРЦ без дорослих

Автор: Ирина Гамерская

Київ готується ввести додаткові обмеження через ситуацію з коронавірусом. При попаданні в "червону" зону обмеження, зокрема, торкнуться ТРЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Так, минулої п'ятниці на засіданні міської комісії ТЕБ і НС були затверджені обмеження, які почнуть діяти в Києві після того, як столицю переведуть в "червону" зону.

Зокрема, правила стосуються роботи ТРЦ - їх зможуть відвідувати не всі.

"У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території міста Києва додатково заборонять...відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років без супроводу дорослих, які мають негативний результат тестування або COVID-сертифікат",- йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в КМДА очікують, що столиця перейде в "червону" зону в найближчі дні. Рішення приймає Держкомісія ТЕБ і НС.

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