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В Киеве хотят запретить несовершеннолетним посещать ТРЦ без взрослых

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 08:15
В Киеве хотят запретить несовершеннолетним посещать ТРЦ без взрослых Фото: карантин в Киеве готовятся ужесточить (УНИАН)
Автор: Ирина Гамерская

Киев готовится ввести дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. При попадании в "красную" зону ограничения, в частности, коснутся ТРЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Так, в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС были утверждены ограничения, которые начнут действовать в Киеве после того, как столицу переведут в "красную" зону.

В частности, правила касаются работы ТРЦ - их смогут посещать не все.

"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят...посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат", - говорится в сообщении.

Отметим, в КГГА ожидают, что столица перейдет в "красную" зону в ближайшие дни. Решение принимает госкомиссия ТЭБ и ЧС.

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