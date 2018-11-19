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В Киеве нет холодной воды на семи улицах из-за аварии на сети

Новости » Общество    19.11.2018 - 10:17
В Киеве нет холодной воды на семи улицах из-за аварии на сети
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Повреждения отремонтируют в течение суток

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 19 ноября, жителям семи улиц отключили воду из-за повреждения сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Из-за ремонтных работ временно отсутствует водоснабжение по следующим адресам:

  • пр-т. Победы, 23А;
  • Ипсилантиевский проулок 3, 5;
  • ул. Григоровича-Барского 4,5;
  • пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
  • ул. Шевченко с 1 до 42;
  • проулок Ярослава Хомова, 14А, 44В;
  • ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" уверяют, что в течение суток повреждения будут отремонтированы.

В Киеве нет холодной воды на семи улицах из-за аварии на сети

Ранее сообщалось, что в Киеве 16 ноября из-за ремонтных работ холодной воды не было на 8 улицах.

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