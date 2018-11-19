В Киеве нет холодной воды на семи улицах из-за аварии на сети

Повреждения отремонтируют в течение суток
В Киеве по состоянию на утро понедельника, 19 ноября, жителям семи улиц отключили воду из-за повреждения сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
Из-за ремонтных работ временно отсутствует водоснабжение по следующим адресам:
В "Киевводоканале" уверяют, что в течение суток повреждения будут отремонтированы.
Ранее сообщалось, что в Киеве 16 ноября из-за ремонтных работ холодной воды не было на 8 улицах.