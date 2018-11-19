У Києві немає холодної води на семи вулицях через аварії на мережі

Пошкодждення відремонтують протягом доби
У Києві станом на ранок понеділка, 19 листопада, мешканцям семи вулиць відключили воду через пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що станом на 10:00 ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Через ремонтні роботи тимчасово відсутнє водопостачання за наступними адресами:
У "Київводоканалі" запевняють, що протягом доби пошкодження будуть відремонтовані.
Раніше повідомлялось, що у Києві 16 листопада через ремонтні роботи холодної води не було на 8 вулицях.