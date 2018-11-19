У Києві немає холодної води на семи вулицях через аварії на мережі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пошкодждення відремонтують протягом доби

У Києві станом на ранок понеділка, 19 листопада, мешканцям семи вулиць відключили воду через пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00 ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Через ремонтні роботи тимчасово відсутнє водопостачання за наступними адресами:

пр-т. Перемоги, 23А;

Іпсилантіївський пров. 3, 5;

вул. Григоровича-Барського 4,5;

пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46;

вул. Шевченка с 1 до 42;

пров. Ярослава Хомова, 14А, 44В;

вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" запевняють, що протягом доби пошкодження будуть відремонтовані.

Раніше повідомлялось, що у Києві 16 листопада через ремонтні роботи холодної води не було на 8 вулицях.