В Киеве на ходу загорелась маршрутка

В Киеве возле станции метро "Лесная" на ходу загорелась маршрутка, в результате пожара транспортное средство сгорело полностью. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Так, 15 августа, в 8:54, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на Броварском проспекте возле станции метрополитена "Лесная" в Деснянском районе столицы горит маршрутное такси.

Фото: загорелась маршрутка (ГСЧС)

"К месту вызова немедленно были направлены спасатели... Маршрутное такси загорелось во время движения. В это время пассажиров в транспортном средстве не было, водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако, сделать ему это не удалось. По прибытию пожарных огонь охватил почти всю площадь салона транспортного средства", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что в 09:14 пожар удалось локализовать, а в 09:30 - ликвидировать.

В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью. Причина возникновения пожара выясняется. К счастью, никто не пострадал", - добавили в ведомстве.

Как писало РБК-Украина, в июле на улице Куриловской в Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус "Богдан". Из-за пожара автобус выгорел дотла. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Напомним, в начале июля в Киеве загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел 9 июля возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте. Видео объятого дымом автобуса сняли люди из проезжавшего мимо транспорт. Обошлось без жертв и пострадавших.