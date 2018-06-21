В Киеве группа компаний незаконно предоставляла страховые услуги гражданам РФ

По данному факту открыто уголовное производство

В Киеве группа компаний незаконно предоставляла страховые услуги гражданам Российской Федерации и жителям аннексированного Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ).

"В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой во время реализации комплекса мер, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры в финансовой сфере, прекратили противоправную деятельность группы компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам Российской Федерации и жителям временно аннексированного Крыма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы получить лицензии злоумышленники сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет "мусорных" ценных бумаг на сумму свыше 300 млн гривен. Кроме того, они добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на 2 тыс. процентов.

В центре Киева злоумышленники оборудовали колл-центр для обслуживания клиентов. В ходе обыска в офисе злоумышленников правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

"Сейчас, по результатам инициированных СБУ проверок, Нацкомфинуслуг Украины аннулировала 32 лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

Фото: офис злоумышленников (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила международную платежную систему на сотрудничестве с санкционной российской компанией.