У Києві група компаній незаконно надавала страхові послуги громадянам РФ

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Києві група компаній незаконно надавала страхові послуги громадянам Російської Федерації та мешканцям анексованого Криму. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України (СБУ).

"У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою під час реалізації комплексу заходів, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури у фінансовій сфері, припинили протиправну діяльність групи компаній, які надавали страхові послуги громадянам Російської Федерації та мешканцям тимчасово анексованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, щоб отримати ліцензії зловмисники сформували фіктивну балансову вартість грошових активів за рахунок "сміттєвих" цінних паперів на суму понад 300 млн гривень. Крім того, вони додали до своїх активів земельні ділянки на території однієї з областей України, завищивши їх ціну на 2 тис. відсотків.

У центрі Києва зловмисники обладнали кол-центр для обслуговування клієнів. У ході обшуку у офісі зловмисників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та документи, які підтверджують протиправну діяльність.

"Наразі, за результатами ініційованих СБУ перевірок, Нацкомфінпослуг України анулювала 32 ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зокрема обов’язкових та добровільних видів страхування", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Фото: офіс зловмисників (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила міжнародну платіжну систему на співпраці із санкційною російською компанією.