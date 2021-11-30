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У Києві грабіжники підірвали банкомат і вкрали гроші: поліція почала спецоперацію

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 09:21
У Києві грабіжники підірвали банкомат і вкрали гроші: поліція почала спецоперацію Фото: у Києві підірвали банкомат і вкрали гроші (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 30 листопада, у Дарницькому районі Києва злочинці підірвали банкомат та викрали звідти касети з грошима. Правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію, щоб затримати зловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Встановлено, що злочинців було двоє, вони втекли з місця злочину. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників. Усі сили спрямовані на їхнє затримання.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах чи організованою групою). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві двоє чоловіків підірвали банкомат "ПриватБанку", і викрали гроші. Зловмисників, серед яких був працівник цього банку, вдалося оперативно розшукати та затримати.

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