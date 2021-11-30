У Києві грабіжники підірвали банкомат і вкрали гроші: поліція почала спецоперацію
У вівторок, 30 листопада, у Дарницькому районі Києва злочинці підірвали банкомат та викрали звідти касети з грошима. Правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію, щоб затримати зловмисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Встановлено, що злочинців було двоє, вони втекли з місця злочину. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників. Усі сили спрямовані на їхнє затримання.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах чи організованою групою). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Києві двоє чоловіків підірвали банкомат "ПриватБанку", і викрали гроші. Зловмисників, серед яких був працівник цього банку, вдалося оперативно розшукати та затримати.