В Киеве горят дома в частном секторе

В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, пожар вспыхнул на улице Гомельской, 30. Прозвучало по меньшей мере 3 взрыва. По словам очевидцев, горят 3 частны[ дома.

" Уже горят 3 частных дома. Площадь пожара уже достигла больших масштабов. Погас свет, слышно какие-то взрывы. На месте работают очень многие спасатели #ГСЧС. Все усложняются тем, что в большинстве пожарных гидрантов, которые в канализациях, совсем нет воды", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время ликвидации пожара в квартире многоэтажки в Шевченковском районе в Киеве погиб мужчина.

Сообщатся, что сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на улице Авиаконструктора И. Сикорского 6 (Танковая) поступило 6 апреля, в 12:03.

РБК-Украина писало, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) в субботу, 6 апреля, на пожаре погибло 3 человека, еще 3 пострадало.