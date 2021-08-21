В Киеве утром горела многоэтажка, жителей эвакуировали
Фото: в Киеве пожар в многоэтажке (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Киеве в 05: 47 в Голосеевском районе по улице Васильковская,47 возник пожар в многоэтажке. Огонь уже удалось потушить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Загорелась кровля кровли 5-этажного жилого дома на площади около 600 м кв.
Предварительно жертв и пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали.
В 07:33 пожар удалось локализовать.
К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.
Фото: в Киеве горит многоэтажка (Фото dsns.gov.ua)