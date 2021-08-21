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В Киеве утром горела многоэтажка, жителей эвакуировали

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Суббота 21 августа 2021 08:12
В Киеве утром горела многоэтажка, жителей эвакуировали Фото: в Киеве пожар в многоэтажке (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Киеве в 05: 47 в Голосеевском районе по улице Васильковская,47 возник пожар в многоэтажке. Огонь уже удалось потушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Загорелась кровля кровли 5-этажного жилого дома на площади около 600 м кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали.

В 07:33 пожар удалось локализовать.

К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

Фото: в Киеве горит многоэтажка (Фото dsns.gov.ua)

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