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У Києві зранку горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали

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Субота 21 серпня 2021 08:12
У Києві зранку горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали Фото: у Києві пожежа в багатоповерхівці (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Києві о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогонь вже вдалося загасити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Загорілася покрівля покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі близько 600 м кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.

О 07:33 пожежу вдалося локалізувати.

До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.

Фото: у Києві горить багатоповерхівка (dsns.gov.ua)

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