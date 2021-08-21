У Києві зранку горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали
Фото: у Києві пожежа в багатоповерхівці (facebook.com/mvs.gov.ua)
У Києві о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогонь вже вдалося загасити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Загорілася покрівля покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі близько 600 м кв.
Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.
О 07:33 пожежу вдалося локалізувати.
До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
Фото: у Києві горить багатоповерхівка (dsns.gov.ua)