У Києві горить багатоповерхівка
Фото: у Києві сталась пожежа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У Києві на вулиці Академіка Булаховського сталась пожежа. Горить багатоповерхівка.
Про це повідомляє "Київ. Оперативний".
Повідомляється, що горить квартира в багатоповерхівці.
Палає квартира у висотному, багатокварному, житловому будинку на вулиці Академіка Булаховського. Сподіваємося, що ніхто не травмується.Posted by Київ Оперативний on Tuesday, June 29, 2021
Інформації про постраждалих немає.
Зазначимо, пожежа сталась в Святошинському районі Києва.
Нагадаємо, 21 червня у Білогородці (Київська область) стався вибух в багатоповерхівці, який спровокував пожежу.
Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина - її тіло знайшли в ході рятувальної операції.