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У Києві горить багатоповерхівка

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 12:59
У Києві горить багатоповерхівка Фото: у Києві сталась пожежа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Академіка Булаховського сталась пожежа. Горить багатоповерхівка.

Про це повідомляє "Київ. Оперативний".

Повідомляється, що горить квартира в багатоповерхівці.

Палає квартира у висотному, багатокварному, житловому будинку на вулиці Академіка Булаховського. Сподіваємося, що ніхто не травмується.

Posted by Київ Оперативний on Tuesday, June 29, 2021

Інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, пожежа сталась в Святошинському районі Києва.

Нагадаємо, 21 червня у Білогородці (Київська область) стався вибух в багатоповерхівці, який спровокував пожежу.

Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина - її тіло знайшли в ході рятувальної операції.

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