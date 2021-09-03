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В Киеве горит костел Святого Николая

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 3 сентября произошел пожар в костеле Святого Николая. На месте происшествия уже работают отряды спасателей.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Сейчас подробности пожара в спасательной службе не сообщают, но очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Так же не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.

Обновлено.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами. Однако огонь уже перекинулся на кровлю здания.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар. Ранг пожара - второй", - заявил он в Telegram-канале.

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КиевГСЧСПожар