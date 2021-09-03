У Києві горить костел Святого Миколая

Наразі подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють, але очевидці кажуть, що горить задня частина будівлі.

Що стало причиною виникнення вогню, поки не відомо. Так само не відомо, чи є жертви або постраждалі в результаті інциденту.

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Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загорання сталось між першим і другим поверхами. Однак вогонь вже перекинувся на покрівлю будівлі.

"Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС та 4 одиниці техніки ліквідовують пожежу. Ранг пожежі - другий", - заявив він в Telegram-каналі.