В Киева на Гидропарке масштабный пожар, пламя быстро распространяется
Сегодня, 11 марта, в Киеве в двухэтажном здании произошел масштабный пожар. Сейчас пламя быстро распространяется из-за того, что основные конструкции дома деревянные.
Как сообщается, пожар произошел в 13:56 на Броварском проспекте, что в Деснянском районе столицы. По прибытию спасатели установили, что горит двухэтажное здание. Огонь также перекинулся на рядом расположенные здания.
"Огнеборцы уже приступили к тушению пожара, которое осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные и ими довольно быстро распространяется пламя", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что сейчас площадь пожара составляет 300 кв. м. На месте происшествия работают 26 спасателей и 6 единиц техники.
Фото: пожар в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, накануне на кровли хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы (Хмельницкая область) произошел пожар. Из медицинского учреждения эвакуировали 16 медработников и 7 больных.
Кроме того, в городе Кропивницкий произошел взрыв в квартире девятиэтажного дома по улице Юрия Коваленко. В результате него пострадали два человека.