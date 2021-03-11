ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киева на Гидропарке масштабный пожар, пламя быстро распространяется

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 15:21
В Киева на Гидропарке масштабный пожар, пламя быстро распространяется Фото: пожар в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 11 марта, в Киеве в двухэтажном здании произошел масштабный пожар. Сейчас пламя быстро распространяется из-за того, что основные конструкции дома деревянные.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел в 13:56 на Броварском проспекте, что в Деснянском районе столицы. По прибытию спасатели установили, что горит двухэтажное здание. Огонь также перекинулся на рядом расположенные здания.

"Огнеборцы уже приступили к тушению пожара, которое осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные и ими довольно быстро распространяется пламя", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сейчас площадь пожара составляет 300 кв. м. На месте происшествия работают 26 спасателей и 6 единиц техники.

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, накануне на кровли хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы (Хмельницкая область) произошел пожар. Из медицинского учреждения эвакуировали 16 медработников и 7 больных.

Кроме того, в городе Кропивницкий произошел взрыв в квартире девятиэтажного дома по улице Юрия Коваленко. В результате него пострадали два человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия пожар
NEWS
Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса
Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады