ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києва на Гідропарку масштабна пожежа, полум'я швидко поширюється

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 15:21
У Києва на Гідропарку масштабна пожежа, полум'я швидко поширюється Фото: пожежа у Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 березня, у Києві у двоповерховій будівлі сталася пожежа. Наразі полум'я швидко поширюється через те, що основні конструкції будинку дерев'яні.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася о 13:56 на Броварському проспекті, що у Деснянському районі столиці. По прибуттю рятувальники встановили, що горить двоповерхова будівля. Вогонь також перекинувся на поруч розташовані будівлі.

"Вогнеборці вже приступили до гасіння пожежі, яке ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні і ними доволі швидко розповсюджується полум'я", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що наразі площа пожежі складає 300 кв. м. На місці події працює 26 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Фото: пожежа у Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, напередодні на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні (Хмельницька область) сталася пожежа. З медичного закладу евакуювали 16 медпрацівників та 7 хворих.

Крім того, у місті Кропивницький стався вибух в квартирі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Юрія Коваленка. Унаслідок нього постраждали двоє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа
NEWS
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради