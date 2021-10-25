В Киеве на Гидропарке горела плавучая баня

В Киеве на Долобецком острове загорелась плавучая баня напротив Гидропарка. Возгорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
В ведомстве отметили, что информация о пожаре на Долобецком острове напротив Гидропарка поступила дежурному в 15:53.
"Горела деревянная плавучая баня 10 на 10 метров. Пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ГСЧС.
Причины пожара будут устанавливать правоохранителей, добавили в пресс-службе.
Фотографии пожара на Долобецком острове опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua. На них видно охваченное пламенем деревянное строение и поднимающиеся в небо клубы черного дыма.