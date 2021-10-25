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У Києві на Гідропарку горіла плавуча лазня

Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитро Левицький

У Києві на Долобецькому острові загорілася плавуча лазня навпроти Гідропарку. Займання ліквідовано, жертв і постраждалих немає.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі ДСНС Києва.

У відомстві зазначили, що інформація про пожежу на Долобецькому острові навпроти Гідропарку надійшла черговому о 15:53.

"Горіла дерев'яна плавуча лазня 10 на 10 метрів. Пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає", - уточнили в ДСНС.

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронців, додали у пресслужбі.

Фотографії пожежі на Долобецькому острові опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua. на них видно охоплене полум'ям дерев'яну будову і підійматися в небо клуби чорного диму.

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КиївДСНС