В Киеве горела многоэтажка, есть погибший

В Киеве 29 декабря в Дарницком районе в 13:10 возник пожар в 14-этажном жилом доме, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар возник на улице Княжий Затон, 19. По прибытию, огнеборцы установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 4-м этаже. Во время разведки, в коридоре бойцы обнаружили тело мужчины.

В 13:48 спасатели локализовали возгорание на площади 20 кв. м и в 13:51 – ликвидировали.

В результате пожара сгорели личные и бытовые вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры. Причина возгорания и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Напомним, в Харькове вечером в воскресенье, 29 декабря, возник пожар в помещении Центра профессионально-технического образования.

РБК-Украина писало, что в Полтавской области в частном жилом доме произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.