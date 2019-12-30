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В Харькове горел корпус Центра профтехобразования

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 03:55
В Харькове горел корпус Центра профтехобразования
Фото: пожар в Харькове (facebook.com/MNSKHARKIV)

Огонь ликвидирован, причины пожара не установлены

В Харькове вечером в воскресенье, 29 декабря, возник пожар в помещении Центра профессионально-технического образования. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что горел социально-бытовой корпус Центра профессионально-технического образования, по бульвару И. Каркача, 24. Тушить пожар отправили четыре отделения ГСЧС.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра. Площадь пожара составила около 200 кв.м", - отметили в пресс-центре.

На данный момент причина и ущерб от пожара не установлены. Пострадавших и жертв нет.

Фото: пожар в Харькове (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, ранее в Харькове неизвестный поджег двери областной государственной администрации. Пожар был ликвидирован до приезда спасателей. По подозрению в поджоге полицейские задержали мужчину.

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