У Києві горіла багатоповерхівка, двоє людей постраждали

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

У Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Інформація про пожежу надійшла о 20:24. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить квартира на 3 поверсі 9 поверхового житлового будинку.

О 21:15 загорання було локалізовано на площі 30 квадратних метрів та о 21:23 ліквідовано.

У ході ліквідації пожежі з верхніх поверхів на безпечну відстань було виведено 14 осіб, для обігріву яких направлено автобус "Київпастранс".

Після ліквідації пожежі стало відомо, що ще до прибуття рятувальних підрозділів на місце події з даного будинку було госпіталізовано співробітниками швидкої допомоги двох чоловіків. 48-ми річного чоловіка було госпіталізовано у реанімаційне відділення з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом, а 81- річного чоловіка в опікове відділення з опіками тіла та отруєнням чадним газом.

Нагадаємо, увечері 17 січня в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель.

РБК-Україна писало, що кількість жертв унаслідок пожежі в Одесі зросла до двох.