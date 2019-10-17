В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке

В Киеве вечером 17 октября произошел пожар в многоэтажке по улице Тычины, 16/2 (район Березняки). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киеве.

По предварительным данным, пожар возник на балконе одной из квартир на 10-м этаже с распространением огня на балконы 11-13 этажей 12-15 этажного жилого дома. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

Во время тушения пожара, из здания по лестничной клетке эвакуировали 17 взрослых и 4 детей.

В результате пожара на 10-м этаже выгорел балкон, две комнаты и коридор квартиры, на 11-м этаже выгорел балкон и одна комната и коридор квартиры, на 12-м этаже выгорел балкон, на 13-м этаже поврежден балкон.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют. Жертв и пострадавших нет.

Фото: место пожара (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, в Днепре утром 13 октября произошел пожар в одном из зданий пансионата для престарелых, в результате чего была осуществлена эвакуация пациентов.

РБК-Украина писало, что в ночь на 9 октября, по проспекту Мануйловский Амур-Нижнеднепровского района города Днепр возник пожар в больнице. Во время тушения пожара личным составом подразделений ГСЧС, совместно с персоналом медицинского учреждения, перемещено 19 больных из отделения гинекологии в патологическое отделение больницы"