В Киеве горел рынок "Оболонь"

В столице на улице Героев Днепра горел рынок "Оболонь". Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в г. Киеве.

5 декабря в 22:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41 в Оболонском районе столицы.

На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м, а в 00:03 6 декабря он был ликвидирован.

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем, еще 22 павильона пожарным удалось спасти. На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства пожара будут установлены правоохранительными органами.