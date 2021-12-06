У Києві горів ринок "Оболонь"

У столиці на вулиці Героїв Дніпра горів ринок "Оболонь". Столичні рятувальники ліквідували пожежу в торгових павільйонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС у м. Києві.

5 грудня о 22:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Героїв Дніпра, 41 в Оболонському районі столиці.

На місце події були направлені пожежники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках з поширенням вогню на поруч розташовану 2-поверхову будівлю. Пожежники відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 23:38 пожежу було локалізовано на площі 200 кв. м, а о 00:03 6 грудня її було ліквідовано.

В результаті пожежі 8 торгових павільйонів знищені вогнем, ще 22 павільйони пожежникам вдалося врятувати. На місці події працювали 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причини та обставини пожежі будуть встановлені правоохоронними органами.