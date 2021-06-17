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В Киеве горел Ледовый стадион

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Четверг 17 июня 2021 21:31
В Киеве горел Ледовый стадион Фото: в Киеве горел Ледовый стадион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в здании Ледового стадиона. Возгорание произошло вечером 17 июня.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Возгорание произошло по адресу проспект академика Глушкова, 9.

"Прямо сейчас пылает заброшенный Ледовый стадион на Глушкова. Надеемся, во время пожара никто не пострадает", - говорится в сообщении.

В пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили РБК-Украина, что пожар там не масштабный.

"Загорелось два квадратных метра пластика", - сообщили в ГСЧС.

Причины возгорания пока не известны.

Напомним, в начале июня в Киеве горел балкон одной из многоэтажек на Подоле.

Кроме того, в Киеве в ночь на 21 мая загорелся ресторан. Заведение общественного питания под названием "Кара-кум" находится на улице Срибнокильской на Позняках.

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