В Киеве горел Ледовый стадион

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в здании Ледового стадиона. Возгорание произошло вечером 17 июня.

Возгорание произошло по адресу проспект академика Глушкова, 9.

"Прямо сейчас пылает заброшенный Ледовый стадион на Глушкова. Надеемся, во время пожара никто не пострадает", - говорится в сообщении.

В пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили РБК-Украина, что пожар там не масштабный.

"Загорелось два квадратных метра пластика", - сообщили в ГСЧС.

Причины возгорания пока не известны.