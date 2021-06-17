У Києві горів Льодовий стадіон

У Голосіївському районі Києва сталася пожежа в будівлі Льодового стадіону. Загоряння сталося ввечері 17 червня.

Займання сталося за адресою проспект Академіка Глушкова, 9.

"Прямо зараз палає покинутий Льодовий стадіон на Глушкова. Сподіваємося, під час пожежі ніхто не постраждає", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили РБК-Україна, що пожежа там не масштабна.

"Загорілося два квадратних метри пластику", - повідомили в ДСНС.

Причини загоряння поки не відомі.