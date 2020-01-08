У Києві горів храм "свідків Єгови", є постраждалий

Фото: пожежа храму в Києві (dsns.gov.ua)

Пожежа в триповерховій будівлі сталася вночі 8 січня

У Києві вночі 8 січня сталася пожежа у триповерховому храмі "свідків Єгови" у Деснянському районі, в результаті чого постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежа сталася близько 5-ї години ранку, вже о 06:49 полум'я було локалізовано, а близько 07:03 повністю ліквідовано на площі 150 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав чоловік, який намагався загасити вогонь до приїзду рятувальників.

"При з’ясуванні обставин стало відомо, що ще до прибуття вогнеборців, незначні опіки верхніх та нижніх кінцівок отримав чоловік 1977 року народження, який, скоріш за все, самостійно намагався загасити пожежу. Його було госпіталізовано медиками", - розповіли у ДСНС.

Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі міського типу Чорноморське сталася пожежа у будівельному вагончику. Жертами пожежі стали 3 людини - робітники, що працювали на будівництві. Для встановлення точної причини смерті загиблих їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу.